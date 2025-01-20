Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
BADALONA FUTUR 0-1 ILICITANO
TERCERA RFEF
CREVILLENTE DEPORTIVO 3-3 SONEJA
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-3 CD UTIEL
LLIGA COMUNITAT
CALPE 1-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
HÉRCULES 'B' 2-0 ELDENSE 'B'
DIVISIÓN HONOR
KELME 0-3 VALENCIA
CARTAGENA 0-3 ELCHE
LIGA NACIONAL
CASTELLÓN 'B' 2-3 ELCHE 'B'
PABLO IGLESIAS 2-2 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE
SEGUNDA RFEF FEMENINA
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE 1-0 ELCHE
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
ATTICGO CBM ELCHE 27-28 THURINGER
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
GIJÓN 26-25 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL
HISPANITAS BM PETRER 29-26 ATTICGO CBM ELCHE
LEVANTE MARNI 23-25 BM ELDA CEE
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
MARBELLA COSTA VOLEY 1-3 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-0 CV ALCORCÓN
BALONCESTO
TERCERA FEB
DENIA BASQUET 79-99 CBI ELCHE
JORGE JUAN NOVELDA 69-91 ESET ONTINET
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN MONTJUIC 14-12 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 11-5 CN TRES CANTOS
OTROS EVENTOS
33ª MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL SANTA POLA