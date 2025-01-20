18 y 19 de enero

Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Ilicitano se reencuentra con el triunfo y el Atticgo CBM Elche se queda a un gol de la machada contra el Thüringer

Felipe Canals

Elche |

Atticgo CBM Elche-Thüringer.
Atticgo CBM Elche-Thüringer. | CBM Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

BADALONA FUTUR 0-1 ILICITANO

TERCERA RFEF

CREVILLENTE DEPORTIVO 3-3 SONEJA

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-3 CD UTIEL

LLIGA COMUNITAT

CALPE 1-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

HÉRCULES 'B' 2-0 ELDENSE 'B'

DIVISIÓN HONOR

KELME 0-3 VALENCIA

CARTAGENA 0-3 ELCHE

LIGA NACIONAL

CASTELLÓN 'B' 2-3 ELCHE 'B'

PABLO IGLESIAS 2-2 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE

SEGUNDA RFEF FEMENINA

FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE 1-0 ELCHE

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

ATTICGO CBM ELCHE 27-28 THURINGER

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

GIJÓN 26-25 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL

HISPANITAS BM PETRER 29-26 ATTICGO CBM ELCHE

LEVANTE MARNI 23-25 BM ELDA CEE

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

MARBELLA COSTA VOLEY 1-3 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-0 CV ALCORCÓN

BALONCESTO

TERCERA FEB

DENIA BASQUET 79-99 CBI ELCHE

JORGE JUAN NOVELDA 69-91 ESET ONTINET

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN MONTJUIC 14-12 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 11-5 CN TRES CANTOS

OTROS EVENTOS

33ª MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL SANTA POLA

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