Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 0-1 TERRASSA
TERCERA RFEF
ATLÉTICO SAGUNTINO 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
CREVILLENTE DEPORTIVO 1-0 CASTELLÓN 'B'
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 2-0 CARCAIXENT
THADER 1-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
COPA DEL REY JUVENIL
ELCHE 4-0 UNIÓN VIERA
LIGA NACIONAL
PABLO IGLESIAS 1-5 VALENCIA 'B'
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 2-1 ELCHE 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 1-1 JUAN GRANDE
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
DUNAREA BRAILA 33-15 ATTICGO CBM ELCHE
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ELDA CEE 39-30 ATTICGO CBM ELCHE
CB MISLATA 23-22 HISPANITAS PETRER
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 82-66 CAROLINAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CIUDAD ALCORCÓN 6-9 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
REAL CANOE 14-13 CW ELX