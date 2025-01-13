11 y 12 de enero

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche cae en Rumanía ante el Dunarea Braila en el primer partido de la fase de grupos de la European League

Felipe Canals

Elche |

El CBI Elche celebra el triunfo ante Carolinas en el Esperanza Lag.
El CBI Elche celebra el triunfo ante Carolinas en el Esperanza Lag. | CBI Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 0-1 TERRASSA

TERCERA RFEF

ATLÉTICO SAGUNTINO 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

CREVILLENTE DEPORTIVO 1-0 CASTELLÓN 'B'

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 2-0 CARCAIXENT

THADER 1-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

COPA DEL REY JUVENIL

ELCHE 4-0 UNIÓN VIERA

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS 1-5 VALENCIA 'B'

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 2-1 ELCHE 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 1-1 JUAN GRANDE

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

DUNAREA BRAILA 33-15 ATTICGO CBM ELCHE

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ELDA CEE 39-30 ATTICGO CBM ELCHE

CB MISLATA 23-22 HISPANITAS PETRER

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 82-66 CAROLINAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CIUDAD ALCORCÓN 6-9 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

REAL CANOE 14-13 CW ELX

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