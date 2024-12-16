14 y 15 de diciembre

Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Éxito de participación en el Informadores-Populares, con una recaudación de más de 2.400 euros para ASFEME y la Asociación Parkinson Elche

Felipe Canals

Elche |

Partido Informadores-Populares en 2023.
Partido Informadores-Populares en 2023. | Asociación de Informadores de Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

CE EUROPA 2-1 ILICITANO

TERCERA RFEF

CREVILLENTE DEPORTIVO 2-2 ATLÉTICO SAGUNTINO

ONTINYENT 1931 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 0-1 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DIVISIÓN HONOR

KELME 0-2 MURCIA PROMESAS

ALBACETE BALOMPIÉ 2-1 ELCHE

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 1-2 VALENCIA 'B'

PABLO IGLESIAS 1-1 TORRE LEVANTE

SEGUNDA RFEF FEMENINA

FF OLYMPIA LAS ROZAS 2-3 ELCHE

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL

ATTICGO CBM ELCHE 34-33 UCAM BALONMANO MURCIA

BM ELDA CEE 25-18 MARE NOSTRUM TORREVIEJA

HANDBOL SANT JOAN 35-21 HISPANITAS BM PETRER

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

UNIVERSIDAD GRANADA 0-3 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

CV MOSTOLES 1-3 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

UCAM MURCIA 'B' 76-97 CBI ELCHE

REAL MURCIA BALONCESTO 68-60 JORGE JUAN NOVELDA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 13-9 SANTA EULALIA

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 12-11 CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL

OTROS EVENTOS

EDICIÓN 42 DEL INFORMADORES-POPULARES BENÉFICO

13 EDICIÓN DE LA SUBIDA AL RACÓ DE LA MORERA

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