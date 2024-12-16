Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
CE EUROPA 2-1 ILICITANO
TERCERA RFEF
CREVILLENTE DEPORTIVO 2-2 ATLÉTICO SAGUNTINO
ONTINYENT 1931 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 0-1 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DIVISIÓN HONOR
KELME 0-2 MURCIA PROMESAS
ALBACETE BALOMPIÉ 2-1 ELCHE
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 1-2 VALENCIA 'B'
PABLO IGLESIAS 1-1 TORRE LEVANTE
SEGUNDA RFEF FEMENINA
FF OLYMPIA LAS ROZAS 2-3 ELCHE
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL
ATTICGO CBM ELCHE 34-33 UCAM BALONMANO MURCIA
BM ELDA CEE 25-18 MARE NOSTRUM TORREVIEJA
HANDBOL SANT JOAN 35-21 HISPANITAS BM PETRER
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
UNIVERSIDAD GRANADA 0-3 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
CV MOSTOLES 1-3 CV ELCHE
BALONCESTO
TERCERA FEB
UCAM MURCIA 'B' 76-97 CBI ELCHE
REAL MURCIA BALONCESTO 68-60 JORGE JUAN NOVELDA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 13-9 SANTA EULALIA
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 12-11 CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
OTROS EVENTOS
EDICIÓN 42 DEL INFORMADORES-POPULARES BENÉFICO
13 EDICIÓN DE LA SUBIDA AL RACÓ DE LA MORERA