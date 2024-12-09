14 y 15 de diciembre

Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Ilicitano se reencuentra con el triunfo en Segunda RFEF ante el filial del Mallorca

Felipe Canals

Elche |

Iomar y Javi Gómez celebran uno de los goles del Ilicitano contra el Badalona.
Iomar y Javi Gómez celebran uno de los goles del Ilicitano contra el Badalona. | Fútbol Base Elche CF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 3-0 MALLORCA 'B'

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-0 ATLÉTICO LEVANTE

CREVILLENTE DEPORTIVO 0-2 CD UTIEL

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 0-2 VILLARREAL

LEVANTE 3-0 KELME

LIGA NACIONAL

PATACONA 1-0 ELCHE 'B'

TORRENT 0-0 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 2-1 POZUELO DE ALARCÓN

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ASOCIACIÓN ABARANERA 30-26 ATTICGO CBM ELCHE

HISPANITAS BM PETRER 38-24 MARISTAS ALGEMESÍ

HANDBOL MALLORCA 30-32 BM ELDA CEE

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER 3-0 CV ALMORADÍ

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-1 CV PATERNA LICEO

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 87-83 FUNDACIÓN LUCENTUM

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