Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 3-0 MALLORCA 'B'
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-0 ATLÉTICO LEVANTE
CREVILLENTE DEPORTIVO 0-2 CD UTIEL
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 0-2 VILLARREAL
LEVANTE 3-0 KELME
LIGA NACIONAL
PATACONA 1-0 ELCHE 'B'
TORRENT 0-0 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 2-1 POZUELO DE ALARCÓN
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ASOCIACIÓN ABARANERA 30-26 ATTICGO CBM ELCHE
HISPANITAS BM PETRER 38-24 MARISTAS ALGEMESÍ
HANDBOL MALLORCA 30-32 BM ELDA CEE
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER 3-0 CV ALMORADÍ
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-1 CV PATERNA LICEO
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 87-83 FUNDACIÓN LUCENTUM