Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 2-3 ATLÉTICO BALEARES
TERCERA RFEF
CF BENIDORM 2-2 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
ONTINYENT 1931 0-1 CREVILLENTE DEPORTIVO
LLIGA COMUNITAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 2-1 TORREVIEJA
GANDÍA 2-1 ELDENSE 'B'
DIVISIÓN HONOR
KELME 1-2 RODA
UCAM MURCIA 1-1 ELCHE
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 3-2 BURRIANA SALESIANOS
PABLO IGLESIAS 4-1 RODA 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
REAL UNIÓN TENERIFE SANTA CRUZ 1-2 ELCHE
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 23-31 MARE NOSTRUM TORREVIEJA
LIMOBEL POZUELO DE CVA 26-24 HISPANITAS BM PETRER
BM ELDA CEE 21-29 RITEC BM ÁGUILAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
CV SUAC CANARIAS 1-3 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
CV GUPANE 3-2 CV ELCHE
BALONCESTO
TERCERA FEB
JORGE JUAN NOVELDA 66-89 CB ALGINET
SERVIGROUP BENIDORM-CBI ELCHE, MARTES, 21 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 10-11 CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
SEGUNDA MASCULINA
CN VALLIRANA 7-13 CW ELX
OTROS EVENTOS
III RUTA '091' POLICÍA NACIONAL