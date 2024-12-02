30 de noviembre y 1 de diciembre

Marcadores del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Ilicitano cae ante el Atlético Baleares y el Elche Femenino de Javier Aguado logra una nueva victoria en Tenerife

Felipe Canals

Elche |

El Elche Femenino celebra la victoria en Tenerife.
El Elche Femenino celebra la victoria en Tenerife. | Elche Femenino

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 2-3 ATLÉTICO BALEARES

TERCERA RFEF

CF BENIDORM 2-2 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

ONTINYENT 1931 0-1 CREVILLENTE DEPORTIVO

LLIGA COMUNITAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 2-1 TORREVIEJA

GANDÍA 2-1 ELDENSE 'B'

DIVISIÓN HONOR

KELME 1-2 RODA

UCAM MURCIA 1-1 ELCHE

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 3-2 BURRIANA SALESIANOS

PABLO IGLESIAS 4-1 RODA 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

REAL UNIÓN TENERIFE SANTA CRUZ 1-2 ELCHE

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 23-31 MARE NOSTRUM TORREVIEJA

LIMOBEL POZUELO DE CVA 26-24 HISPANITAS BM PETRER

BM ELDA CEE 21-29 RITEC BM ÁGUILAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

CV SUAC CANARIAS 1-3 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

CV GUPANE 3-2 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

JORGE JUAN NOVELDA 66-89 CB ALGINET

SERVIGROUP BENIDORM-CBI ELCHE, MARTES, 21 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 10-11 CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL

SEGUNDA MASCULINA

CN VALLIRANA 7-13 CW ELX

OTROS EVENTOS

III RUTA '091' POLICÍA NACIONAL

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