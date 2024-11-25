23 y 24 de noviembre

Marcadores de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

Más de 7.000 personas participan en la vigésima edición de la Carrera contra el cáncer de mama de AMACMEC

Felipe Canals

Elche |

Carrera contra el Cancer de mama de AMACMEC en Elche.
Carrera contra el Cancer de mama de AMACMEC en Elche. | AMACMEC

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ALZIRA 1-1 ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-2 CD RODA

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 2-1 PATERNA

CARCAIXENT 1-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 1-0 REAL MURCIA

HÉRCULES 0-2 KELME

LIGA NACIONAL

ORIHUELA 4-1 ELCHE 'B'

PATERNA 1-3 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 5-0 LEVANTE 'B'

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

HANDBOL SANT JOAN 46-32 ATTICGO CBM ELCHE

HISPANITAS BM PETRER 28-28 BM ALARCOS CIUDAD REAL

AGUSTINOS ALICANTE 26-27 BM ELDA CEE

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER 0-3 PLAYAS BENIDORM

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-1 CV PLAYA CARTAGENA

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 85-72 CB SUECA

CB JORGE JUAN NOVELDA 76-71 CAROLINAS

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE 46-43 COCEMFE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN CUATRO CAMINOS 12-8 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 19-8 CN METROPOLE

OTROS EVENTOS

XX EDICIÓN DE LA CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 'AMACMEC'

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