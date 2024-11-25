Marcadores de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ALZIRA 1-1 ILICITANO
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-2 CD RODA
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 2-1 PATERNA
CARCAIXENT 1-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 1-0 REAL MURCIA
HÉRCULES 0-2 KELME
LIGA NACIONAL
ORIHUELA 4-1 ELCHE 'B'
PATERNA 1-3 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 5-0 LEVANTE 'B'
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
HANDBOL SANT JOAN 46-32 ATTICGO CBM ELCHE
HISPANITAS BM PETRER 28-28 BM ALARCOS CIUDAD REAL
AGUSTINOS ALICANTE 26-27 BM ELDA CEE
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER 0-3 PLAYAS BENIDORM
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-1 CV PLAYA CARTAGENA
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 85-72 CB SUECA
CB JORGE JUAN NOVELDA 76-71 CAROLINAS
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE 46-43 COCEMFE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN CUATRO CAMINOS 12-8 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 19-8 CN METROPOLE
OTROS EVENTOS
XX EDICIÓN DE LA CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 'AMACMEC'