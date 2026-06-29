Magdalena García Irles, pregonera de las fiestas de Moros y Cristianos de Novelda de este año

Las fiestas de Moros y Cristianos de Novelda de 2026 ya tiene pregonera: Magdalena García Irles, profesora de la Universidad de Alicante y científica especialista en biología celular y ecología visual.

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, acompañado por el concejal de Fiestas, José María Chacón, ha dado a conocer la designación de la pregonera. Su elección reconoce tanto su destacada trayectoria profesional y académica como su estrecha vinculación con la ciudad y sus raíces festeras, heredadas de una familia estrechamente ligada al nacimiento y consolidación de los Moros y Cristianos de Novelda.

Magdalena García es hija de Manuel García Terol, que es una de las figuras fundamentales en la historia de las fiestas de Moros y Crisitianos de Novelda y uno de sus principales impulsores.

La pregonera ha mostrado su satisfacción por una designación que ha calificado como “un honor y un privilegio como noveldera”. También ha reconocido que afronta el pregón “como un reto emocionante y muy especial”, al tiempo que ha recalcado que, aunque nunca ha sido festera en sentido estricto, ha vivido la fiesta desde muy pequeña gracias a la figura de su padre:”Desde primera línea pude ver cómo se gestionaban y crecían las fiestas desde sus inicios, algo que ha formado parte de mi vida y de mis recuerdos desde niña”, ha firmado Magdalena García.

Por su parte, el alcalde de Novelda ha destacado que “para cualquier noveldense supone un honor, un reto y una gran responsabilidad”. Ha añadido que el perfil de la pregonera 2026, de la que ha subrayado “sus profundas raíces familiares festeras, su vinculación con Novelda y una trayectoria profesional y humana que la convierten en una magnífica representante de nuestra ciudad”.

Día y lugar del pregón

El pregón de las fiestas de Moros y Cristianos de Novelda de este año tendrá lugar el próximo día 11 de julio en el Parque del Oeste. Marcará el inicio de los actos festivos en honor a Santa María Magdalena cuyos actos principales comenzarán una semana después.