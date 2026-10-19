La lluvia protagoniza el primer día de la semana en Elche, Crevillent y Santa Pola

La tercera semana del mes de octubre comienza este lunes en la comarca del Baix Vinalopó con un día con el aviso amarillo (riesgo bajo) de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aún activado por riesgo de precipitaciones de 30 litros de agua por metro cuadrado en una hora y 80 en doce horas.

La jornada va a tener una mañana con bastantes nubes y algunos claros. Por la tarde volverá el riesgo de lluvias que llegada la noche podrían ir a más y acompañadas de tormenta.

Las temperaturas máximas han descendido de forma significativa y en Elche, Crevillent y Santa Pola se espera que este lunes se queden en los 20 grados centígrados, mientras que las mínimas se sitúen en torno a los 16 grados.

Para los próximos días, ya a partir de mañana martes, se espera predominio de sol, en jornadas con viento de poniente que mañana por la tarde podría soplar puntualmente moderado y ascenso significativo de las temperaturas en las horas centrales.