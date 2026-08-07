L’Hort del Gat de Elche abre sus puertas este viernes

En pleno corazón del Palmeral de Elche, l’Hort del Gat abre sus puertas al público este viernes. Este espacio ha sido recuperado como gran enclave patrimonial agrícola y turístico de la ciudad, tras las obras de recuperación integral.

L’Hort del Gat es uno de los huertos históricos del Palmeral, un gran espacio de 10.021 metros cuadrados que, en horario de verano, hasta el 15 de octubre, abrirá sus puertas desde las 8:30 hasta las 20:30 horas y desde el 16 de octubre hasta el 15 de abril, en horario de invierno, abrirá también desde las 8:30, pero el cierre se adelantará a las 18:30 horas.

Este enclave está muy vinculado al futuro Centro de Interpretación del Palmeral, que se ubicará en la casa de l’Hort de Gat.

Durante la recuperación se han llevado a cabo actuaciones de pavimentación para la mejora de la accesibilidad, la creación de nuevas zonas ajardinadas, reubicación y restauración de esculturas históricas y la instalación de alumbrado solar.

Además de la creación de un nuevo vial que conecta con el aparcamiento en la parte posterior, la renovación del vallado perimetral y la sustitución del muro situado junto al IES Sixto Marco.