Levante y Elche se miden este lunes en un derbi regional clave en la pelea por la permanencia. Ambos llegan a la cita en zona de descenso tras un fin de semana en la que la mayoría de los equipos de la parte baja han logrado el triunfo. Los granotas se han metido tras la victoria del Valencia; los franjiverdes son penúltimos.

Martín Anselmi recupera a Thomas Lemar para la cita en el Ciutat. El Elche se agarra a sus buenos números lejos del Martínez Valero. Los ilicitanos necesitan reaccionar tras las dos derrotas consecutivas en casa, ante Valencia y Betis. El 90% de los puntos del cuadro franjiverde han llegado a domicilio.

El técnico argentino podría presentar su once de gala en tierras valencianas. La duda está en el lateral derecho, donde Buba Sangaré y Rubén Sánchez se disputan el puesto. Otra incógnita es la presencia de Lucas Cepeda como el titular, puesto que el chileno ha estado con su selección las últimas semanas.

Los precedentes en el Ciutat no son buenos para el Elche. En el recuerdo, el partido de enero que se llevó el Levante en el tiempo de prolongación. Aún así, hay optimismo en el equipo ilicitano para sacar el partido adelante y volver a calmar las aguas antes de recibir al Atlético de Madrid.

El hecho de que el partido se dispute en lunes restará afluencia de la afición del Elche en el Ciutat. Sin embargo, eso no impedirá que varios centenares de seguidores se den cita para arropar a los de Anselmi en una cita trascendental por la salvación.