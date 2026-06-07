Laura Rodrigo Martínez y Aroa Durá Quiles, Reinas Mayor e Infantil de las fiestas de Elche 2026

Las fiestas de Elche 2026 ya tienen reinas y damas de honor.

Laura Rodrigo Martínez, de la Comisión Sector V Zona Sur y Aroa Durá Quiles de la Comisión de Valverde, han sido elegidas este pasado sábado como Reinas Mayor e Infantil, respectivamente.

El acto ha tenido lugar en la Rotonda del Parque Municipal.

Paula Esquiva López, de la Comisión ABP Avenida de Novelda, y Esther Pradera Martínez, de la Comisión Ángel de la Guarda Algoda Puçol, han sido elegidas Damas de Honor de la Reina Mayor, mientras que Valentina Doria Martínez, de la Comisión Parque Aromas Ilicitanos, y Daniela Rueda Palazón, de la Comisión ABP Avenida Novelda, son las Damas de Honor de la Reina Infantil.

Gala de elección de las Reinas y Damas de las fiestas de Elche de 2026. | Ayuntamiento de Elche

Todas serán proclamadas en sus cargos el próximo sábado día 27 de junio en un acto que tendrá lugar en la Plaza de Baix, donde recibirán las bandas que les acreditan como representantes de las fiestas de la ciudad.

La gala de elección de reinas y damas de honor de las fiestas de Elche tuvo como hilo conductor la temática futurista y contó con actuaciones de baile a cargo de ‘Positive Dance’.

Durante la gala las candidatas a reinas y damas, tanto adultas como infantiles, desfilaron con sus trajes festeros.

El acto finalizó con el himno de la ciudad.