Juan Antonio Gallardo, nuevo coordinador de Vox Elche

Juan Antonio Gallardo es el nuevo coordinador de Vox Elche, relevando en esa responsabilidad a Aurora Rodil, actual portavoz en el Ayuntamiento de la formación política. Lidera la nueva estructura local de la formación política de la que también forman parte María Dolores Legido (Vicecoordinadora), Juan Pablo Pérez (Relaciones Institucionales), Ana Romero (área Afiliados) e Isabel Marín (sección Jóvenes).

La nueva dirección local de Vox Elche se ha presentado en la noche de este pasado jueves en un acto celebrado en el centro cívico Candalix, conocido popularmente por ‘el bailongo’, que ha congregado la asistencia de más de un centenar de afiliados y simpatizantes, así como de los tres concejales de la formación política en el Ayuntamiento de Elche (Aurora Rodil, Samuel Ruiz y Pedro José Sáez). También ha contado con el respaldo institucional de la diputada autonómica María Teresa Ramírez y de Mercedes García, integrante del Comité Ejecutivo Provincial de Vox.

“Somos un equipo fuerte de buenas personas que se sacrifican”, ha afirmado Juan Antonio Gallardo que ha añadido que ha incidido en que Vox “defiende la dignidad de la persona, del municipio, del trabajo y la justicia”.

Aurora Rodil: “Lo estamos haciendo bien”

“Lo estamos haciendo bien y el tinte de nuestro partido se ve en cada gestión”, ha defendido Aurora Rodil durante su intervención en un acto en el que también ha haecho hincapié en que Vox ha sido la única formación en levantar la voz por el mundo rural: “El Camp d’Elx se seca y sólo Vox ha dado la cara por nuestros agricultores y nuestras pedanías”, ha señalado Rodil.

Además, la también Teniente de Alcalde de Vox, ha puesto en valor el trabajo realizado por el edil Samuel Ruiz desde el área municipal de Promoción Económica a fin de combatir el desempleo y recuperar el espíritu emprendedor del ilicitano.

Del mismo modo, Rodil ha recalcado la labor en la atención a las pedanías realizada por el edil Pedro José Sáez desde su concejalía.

La atención psicológica infantil gratuita, impulsada por la concejalía de Infancia y Familia que dirige la propia Rodil; y la inminente puesta en marcha de una oficina antiokupación, han sido otras de las iniciativas promovidas por Vox que ha destacado la portavoz municipal de la formación política.