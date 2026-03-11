El alcalde de Elche avanza que se proyecta la creación de un tanque de tormentas en el entorno del barranco de San Antón

LEER MÁS La intensa lluvia en Elche evidencia de nuevo la necesidad de tanques de tormenta en el entorno de la carretera de Santa Pola

La intensa lluvia caída en Elche durante la mañana de este pasado martes provocó de nuevo problemas de acumulación de agua en el entorno del barranco de San Antón, en la carretera de Santa Pola.

Caminos y la propia carretera quedaron anegados volviendo a suscitar las quejas de los vecinos de la zona, que llevan décadas sufriendo esa situación cada vez que llueve de forma intensa.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha avanzado este miércoles que la empresa mixta Aigües d’Elx está ultimando la redacción del proyecto de construcción de un tanque de tormenta con capacidad para recibir siete millones de litros de agua, que supondrá un alivio importante en la medida en la que reducirá de forma significativa el agua que irá por el barranco de San Antón y por esa área.

El alcalde de Elche ha explicado que se trabaja con la intención de que después del verano se esté en condiciones de iniciar el proceso de contratación de las obras de construcción de ese nuevo tanque de tormentas, que será un proyecto que tendrá un plazo de ejecución de unos 14 meses.

“No va a eliminar por completo el caudal del barranco, pero sí va a reducirlo considerablemente y se van a amortiguar las riadas”, ha asegurado Ruz.