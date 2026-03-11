Manu Herrera: "El juego del Elche le viene muy bien al Real Madrid"

Semana especial con el Real Madrid-Elche a la vuelta de la esquina. El equipo ilicitano visitará el Santiago Bernabéu este sábado desde las 21:00 horas con el objetivo de dar la campanada. En la primera vuelta, en el Martínez Valero, el Elche-Real Madrid acabó en tablas con mucha polémica.

El exportero franjiverde Manu Herrera ha pasado este miércoles por Onda Cero para analizar el duelo en el Bernabéu. Herrera se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, por lo que conoce bien la entidad merengue. "No es imposible porque en el fútbol nada lo es, pero es muy complicado", admite el exguardameta del Elche sobre la posibilidad de ganar en Concha Espina.

El Getafe, hace poco más de una semana, asaltó el Santiago Bernabéu con José Bordalás en el banquillo. "El Getafe juega totalmente diferente al Elche", matiza Manu Herrera. El madrileño cree que "el del Elche es un juego que al Madrid le viene muy bien" porque "se expone mucho a pérdidas" en las que los blancos no suelen perdonar.

Herrera, a pesar de la mala dinámica de resultados, confía en Sarabia y en la permanencia franjiverde. "Se ha ganado por sus méritos que confiemos en él y está capacitado para sacar la situación adelante", asegura. Eso sí, reconoce que los entrenadores viven de los resultados y pronostica que "introducirá matices sin cambiar la filosofía" ante los mala racha.