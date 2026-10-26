José Cruz (Caravanas Cruz): "El caravaning ha pasado de ser algo minoritario a convertirse en un motor turístico clave para nuestra provincia"

La forma en la que viajamos y disfrutamos de nuestras vacaciones ha experimentado una auténtica revolución en las últimas décadas. Lo que a mediados del siglo pasado se consideraba una alternativa minoritaria y casi exótica para unos pocos aventureros, es hoy una de las modalidades turísticas más dinámicas, desestacionalizadas y demandadas en toda la Costa Blanca. Una transformación histórica que ha tenido como testigo y protagonista directo a José Cruz, fundador de Caravanas Cruz en Elche, quien este año recibe el Premio Onda Cero de Turismo 2026 coincidiendo con el 25 aniversario de la emisora.

Con motivo de este galardón, Cruz ha pasado por los micrófonos de Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó para hacer balance de cinco décadas impulsando el sector. Durante la entrevista, el empresario ha recordado los inicios de su andadura, cuando las firmas dedicadas al caravaning en España se contaban con los dedos de una mano. José Cruz repasa el cambio radical que ha vivido el sector: desde aquellas sencillas e iniciales caravanas de remolque hasta las sofisticadas autocaravanas y campers actuales dotadas de la última tecnología en confort y sostenibilidad. Asimismo, el galardonado ha subrayado el peso estratégico que este "turismo en libertad" aporta a la provincia de Alicante, consolidándose como un modelo que genera un impacto económico directo en los municipios, dinamiza el comercio local y atrae a un perfil de visitante europeo de alto poder adquisitivo durante todo el año.