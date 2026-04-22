SUBE CON ASCENSORES SERKI

Isabel Sánchez-Arán, tras brillar en Elche: "Ha sido maravilloso, ni en mis mejores sueños"

La deportista ilicitana conquistó cuatro oros en la piscina del Esperanza Lag

Felipe Canals

Elche |

La ilicitana Isabel Sánchez-Arán ha sido este miércoles la protagonista de la sección 'Sube con Ascensores Serki' en Onda Cero. La deportista de Elche ha logrado cuatro oros en el Campeonato de Apnea Indoor celebrado en la piscina del Esperanza Lag. Consiguió el triunfo en todas las pruebas en las que compitió.

"Ha sido maravilloso, ni en mis mejores sueños", ha declarado. Sánchez-Arán ha sido clave para que este campeonato pudiese celebrarse en tierras ilicitanas. Ha ido un éxito de organización, con cerca de 70 apneístas y un aumento en el número de mujeres.

Entre los próximos retos de Isabel Sánchez-Arán figuraba el Mundial de apnea indoor, pero un cambio de fecha y ubicación debido a la situación en Oriente Medio le impedirá acudir a la cita.

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