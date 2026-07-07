La instalación de nuevos semáforos en la avenida de Novelda de Elche mejora la seguridad vial de peatones y conductores

El Ayuntamiento de Elche ha instalado nuevos semáforos para regular el tráfico en varios puntos conflictivos de una de las principales arterias de la ciudad. Estos se encuentran en las intersecciones de la avenida de Novelda con calle Carlos Antón Pastor, calle María García Ferrández y calle Francisco Ruiz Bru y Joaquín García Mora.

Asimismo, también ha entrado en funcionamiento el semáforo instalado en el entorno de la avenida de la Universidad con calle Francisco Rabal.

La actuación, con una inversión de 210.000 euros, forma parte de la estrategia municipal de mejora de la seguridad vial en distintos puntos del municipio. Esta responde a las constantes reivindicaciones de los vecinos del barrio, respecto a los conflictos surgidos ante la gran densidad de tráfico que frecuenta dichas zonas.

Por otra parte, vinculado al incremento de la seguridad tanto de peatones como de conductores y la mejora la movilidad en el entorno, se han llevado a cabo trabajos de optimización de la accesibilidad como son la ampliación y adecuación de aceras, nuevos pasos de peatones, vados accesibles y la renovación de la señalización vertical y horizontal.