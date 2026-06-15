Inescop crea una metodología científica para el diseño de calzado barefoot que respeta la biomecánica natural del pie

El Instituto Tecnológico de Calzado y Conexas (Inescop) ha desarrollado la primera metodología científica para el diseño y la validación de cazado barefoot que respeta la biomecánica natural del pie.

El calzado barefoot, también conocido como calzado minimalista, es un tipo de zapato diseñado para imitar la sensación de andar descalzo.

La metodología ideada por Inescop ha sido desarrollada al paraguas del proyecto Barelast, que es una iniciativa enfocada a la optimización de hormas para calzado barefoot que permitan a los fabricantes producir lo que el mercado reclama de una forma técnicamente certificada.

De ese proyecto, en el que hay implicadas empresas, ha surgido el primer sistema de certificación técnica del sector calzado que clasifica de forma objetiva el grado de adecuación de un calzado a los principios barefoot.

Lo hace en dos niveles: Barefoot, para aquellos productos que cumplen plenamente los requisitos definidos, y Soft Barefoot, una nueva categoría para el calzado que incorpora gran parte de los beneficios del enfoque barefoot manteniendo características orientadas a perfiles que demandan mayor amortiguación o soporte.

Con ese sello el usuario tiene información fiable para que pueda elegir el tipo de calzado. al tiempo que ofrece a las empresas una manera de demostrar con datos que y el producto es coherente con la filosofía barefoot.

Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria, ha destacado que la colaboración empresa-centro tecnológico “está en el núcleo de la política industrial de la Conselleria de Industria”. “Vamos a seguir apoyando a empresas que identifican un reto de mercado y a los centros tecnológicos que lo convierten en solución aplicable”, ha afirmado Carrasco.

Técnica reproducible y transferible

Durante la investigación desarrollada por Inescop, que ha contado con una subvención de 200.000 euros por parte del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación, se ha analizado 31 modelos comercializados como barefoot, digitalizado y estudiado pies reales de usuarios mediante tecnologías de escaneado 3D y se han desarrollado herramientas de automatización para el diseño de plantas y hormas a partir de esos escaneados tridimensionales.

El resultado ha sido la creación de una metodología técnica reproducible y transferible a la industria zapatera que ha permitido establecer parámetros medibles como la forma anatómica de la puntera, espacio para los dedos, la flexibilidad de la suela, el drop, así como la ligereza o ausencia de elementos que limiten el movimiento natural del pie.