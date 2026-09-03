El incendio un cuadro eléctrico de un edificio de Elche sobresalta a los vecinos de la calle Ramón Vicente Serrano

El incendio en un cuadro eléctrico de un edificio de viviendas de Elche ha provocado este jueves por la mañana la intervención de los bomberos para sofocar las llamas.

Las consecuencias del incidente se han limitado a daños materiales, sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El incendio ha tenido lugar en el edificio del número 22 de la calle Ramón Vicente Serrano del municipio ilicitano.

La intervención de los bomberos ha comenzado en torno a las 08:20 horas y se ha dado por finalizada a las 09:36 horas.

El incendio ha provocado abundante humo y hasta el lugar del suceso se han movilizado tres vehículos de bomberos y ocho efectivos del servicio de emergencia.