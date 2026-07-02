Un incendio en Elche deja dos personas rescatadas y tres perros asistidos con el fallecimiento de uno

El incendio en una vivienda del barrio Los Palmerales de Elche ha dejan un balance de dos personas rescatadas por los bomberos tras quedar atrapadas en el interior de su vivienda, la muerte de un perro y la asistencia a otros dos a los que se tuvo que realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pudiéndoles salvarle la vida.

Según ha informado este jueves el Consorcio Provincial de Bomberos, el incendio se originó en torno a las 16:05 horas de la tarde de este pasado miércoles en un piso de la tercera planta del edificio del número 20 de la calle Ametler.

La actuación de los bomberos se dio por finalizada poco antes de las 18:30 horas.

Hasta el lugar se movilizaron tres dotaciones del parque de bomberos de Elche con ocho efectivos, así como dotaciones de la Policía Local y de asistencias sanitarias.

A la llegada de los servicios de emergencias se comprobó que el edificio había sido evacuado y que había mucho humo. Se localizó a dos personas atrapadas en el interior de una vivienda de la cuarta plaza del edificio que no podían salir por la acumulación de humo registrada.

Los bomberos también rescataron tres perros a los que se les suministró aire y se les aplicaron técnicas de reanimación cardiopulmonar. Uno de los animales falleció.

Las dotaciones sanitarias que se desplazaron al lugar también asistieron por inhalación de humo y gases a distintas personas.

Por causas que se tendrán que investigar ahora, el incendio se originó en una de las habitaciones de la vivienda afectada.