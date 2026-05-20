IFA-Fira Alacant cierra 2025 reduciendo sus pérdidas en más de un 80 % respecto al ejercicio anterior

IFA-Fira Alacant ha cerrado sus cuentas correspondientes al pasado año reduciendo sus pérdidas en más de un 80 % con respecto al ejercicio de 2024.

La institución ferial ha cerrado el año 2025 con un déficit de 54.000 euros, frente a los 298.000 del año anterior.

Desde IFA-Fira Alacant se ha subrayado este miércoles que esa situación es de distintos factores, entre los que se ha citado tres. Uno es el “mayor control en el gasto que ha supuesto una mayor eficiencia en la gestión económica”. El segundo, haber apostado la inversión en la modernización de las instalaciones y el tercero el incremento de la actividad ferial y no ferial, suponiendo un incremento en los ingresos en torno al 10 %.

Además, desde la dirección de la institución ferial se ha puesto en valor que, dentro de la estrategia de crecimiento impulsada se ha apostado por la incorporación de nuevos eventos al calendario ferial como los certámenes ‘Alicante Pasión Cofrade’ y ‘Expovans & trucks’ que han al crecimiento de la cifra de visitantes a la institución.

De cara a este año, las previsiones apuntan a una mejora adicional de los ingresos estructurales de IFA-Fira Alacant merced a medidas como la recuperación de la gestión directa del parking y la licitación de la gestión de cafeterías y restaurante, que se estima que supondrán un incremento de los ingresos de alrededor del 50 %.

Por otro lado, para el próximo año se han confirmado tres nuevas citas ferial de impacto internacional como son el Campeonato Mundial del Tatuaje, el Congreso Mundial de Empresas de Golf y un campeonato europeo dentro de la exposición canina ‘Expomascotas’.