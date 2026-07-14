El IES Carrús de Elche vincula su nombre al científico Francis Mojica

La Conselleria de Educación ha acordado el cambio de nombre del instituto Carrús de la ciudad que, a partir de este próximo curso 2026-2027, pasa a denominarse ‘IES Carrús – Francis Mojica’, en reconocimiento al prestigioso científico de Elche, descubridor de las secuencias CRISPR, que es el mecanismo natural que años más tarde adaptaron las científicas Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna (galardonadas con el Premio Nobel de Química en 2020), dando lugar a las conocidas como ‘tijeras genéticas’, que permiten cortar y modificar cualquier sección del genoma para corregir enfermedades hereditarias, desarrollar nuevos tratamientos médicos y mejorar cultivos.

Francis Mojica también ha sido candidato al Premio Nobel.

Mojica estudio Secundaria en el centro educativo que ahora va a llevar su nombre tal y como ha solicitado previamente el Consejo Escolar del IES Carrús mediante acuerdo en su sesión celebrada el 27 de enero de este año.

La propuesta salió adelante por unanimidad y fue trasladada al Consell Escolar Municipal de Elche, que en la sesión ordinaria del 18 de marzo de 2026 acordó aprobar ese cambio de denominación.

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