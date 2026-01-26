Los hoteles de Elche cierran el año 2025 con una ocupación media del 83 %

Los hoteles de Elche registraron en 2025 una tasa de ocupación hotelera medida del 82,8 %, lo que supone cinco décimas porcentuales menos que el año anterior.

Por su parte, el precio medio por habitación se situó en 84,34 euros, superando por 5,96 euros los 78,38 que se contabilizaron en 2024.

Así lo ha explicado hoy la Asociación de Empresas Turísticas de Elche que ha destacado que el comportamiento del turismo ha oscilado entre dos momentos diferenciados. Por un lado, de enero a agosto, periodo en el que las cifras de ocupación, siendo positivas, no llegaban a igualar el dato interanual; mientras que de septiembre a diciembre se recuperó la senda del crecimiento y en todos los casos se ha superado el dato del mismo mes de 2024.

El comportamiento del precio medio, sin embargo, ha sido mucho más uniforme. A excepción de mayo, todos los meses han permitido mantener precios por encima de los registrados en 2024.

En el mes de diciembre se registró una tasa de ocupación hotelera en Elche del 69,1 %, que es una cifra que supera la registrada a lo largo de 2024 en 2,6 puntos porcentuales y que también ha sido la más alta de la serie histórica para el último mes de diciembre.