El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche advierte sobre el aumento de infecciones urinarias en verano

En verano, las consultas por infecciones urinarias, especialmente por cistitis, aumentan de forma habitual. Las altas temperaturas, la deshidratación y algunos cambios en las rutinas propias de las vacaciones favorecen la aparición de este problema de salud, especialmente entre las mujeres y otros grupos con mayor predisposición.

El doctor Quereda, urólogo del Hospital Universitario del Vinalopó, explica que este incremento no responde a una única causa, sino a la combinación de distintos factores. "El calor provoca una mayor pérdida de líquidos a través del sudor y, si no se mantiene una hidratación adecuada, la orina se concentra y disminuye la frecuencia con la que vaciamos la vejiga. Esto dificulta el lavado natural de las bacterias del tracto urinario y aumenta el riesgo de infección", señala.

A ello se suman otros hábitos frecuentes durante las vacaciones, que cabe evitar, como son retrasar la micción durante viajes o excursiones, permanecer durante mucho tiempo con el bañador húmedo o modificar las rutinas de higiene.

Los primeros síntomas suelen ser muy característicos: escozor o dolor al orinar, aumento de la frecuencia urinaria, necesidad urgente de acudir al baño y molestias en la parte baja del abdomen. "Muchas personas esperan unos días pensando que la infección desaparecerá sola, pero si aparece fiebre, escalofríos, dolor lumbar, sangre en la orina o los síntomas empeoran, es importante acudir cuanto antes a un profesional sanitario para evitar complicaciones", advierte el urólogo.

Asimismo, el doctor Quereda también hace hincapié en la importancia de evitar la automedicación con antibióticos restantes de tratamientos anteriores, ya que "favorece las resistencias bacterianas y puede dificultar el tratamiento posterior".