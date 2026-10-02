El Hospital General de Elche crea un equipo para mejorar el acceso vascular de pacientes hospitalizados y ambulatorios.

El Hospital General Universitario de Elche ha creado un equipo especializado de acceso vascular para atender a pacientes hospitalizados y ambulatorios que necesitan recibir tratamientos por vía intravenosa durante periodos prolongados.

Ese nuevo recurso cuenta con una consulta propia desde la que se valorará de forma individualizada a los pacientes y se determinará el dispositivo de acceso vascular más adecuado en función de sus características clínicas y del tratamiento que precisen.

Según se ha avanzado este viernes desde el departamento de salud Elche-Hospital General. entre las técnicas que aplica ese equipo especializado se encuentran la implantación de catéteres centrales de inserción periférica, líneas medias y reservorios de acceso específico, que suponen el empleo de dispositivos que permiten administrar tratamientos intravenosos de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

El nuevo equipo está liderado por las enfermeras María del Carmen García García e Irene Belmonte Heredia.

La puesta en marcha del equipo especializado de acceso vascular refuerza el papel de Enfermería del departamento de salud Elche-Hospital General en el desarrollo de competencias avanzadas y en la atención especializada.

Además, consolida una actividad que se desarrolla desde 2013 en el Hospital de Día de Oncología. Durante esos años, los profesionales han implantado 1.500 dispositivos vasculares. Aproximadamente el 70 % se ha destinado a pacientes oncológicos y el restante 30 % a personas atendidas en otras áreas, como Hematología, Unidad de Enfermedades Infecciosas, Cirugía Vascular, Medicina Digestiva y Medicina Interna.