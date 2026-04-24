Héctor Díez (PSOE) promueve en Elche foros abiertos para recabar propuestas para la ciudad

Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, inicia un programa de encuentros en los que pretende recabar propuestas cuya puesta en marcha comprometerá los socialistas si en las elecciones municipales del próximo año recuperan la Alcaldía.

Díez ya ha expresado su intención de optar a liderar la candidatura de los socialistas ilicitanos en esos comicios.

Ese encuentro se va a celebrar mañana por la mañana en el barrio de Altabix. Será a las 11:00 horas en el Huerto de la Cuerna y en el mismo está prevista la participación de más de una treintena de jóvenes de ámbitos que van desde el social al religioso, pasando por el cultural, el de migración y el deportivo. El encuentro está abierto a la ciudadanía.

El programa de encuentro impulsado por Díez se enmarca en la ‘Agenda Vamos’ con la que ha proyectado su candidatura a las primarias del PSOE de Elche para la elección del candidato a la Alcaldía de la formación política.

El objetivo es programar encuentros de esas características de forma mensual a fin de escuchar al mayor número posible de ciudadanos.

“Cada día trabajamos en recoger ideas de las personas, necesidades, quejas, mejoras para trasladarlas al ámbito municipal y poder mejorar la ciudad y sus pedanías en un futuro, además de realizar nuestra exhaustiva tarea de fiscalización como grupo municipal socialista”, ha afirmado este viernes Héctor Díez.