El Hospital del Vinalopó de Elche supera los 34 explantes desde su apertura e implanta la técnica de donación en asistolia controlada

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha superado desde su inauguración en 2010 la cifra de 34 explantes de otros tantos órganos y tejidos que posteriormente han sido trasplantados a una persona.

Así se ha conocido coincidiendo con la celebración del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.

Además, el centro hospitalario que encabeza el departamento sanitario Elx-Crevillent incorporó el pasado año la donación en asistolia controlada, que es una modalidad que se practica tras el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria irreversible de una persona. La técnica permite incrementar el número de órganos disponibles para trasplante y ofrecer nuevas oportunidades de vida a pacientes en lista de espera.

“La incorporación de la donación en asistolia controlada supone un paso importante en la evolución del programa de donación del hospital”, ha destacado María Torres, una de las coordinadoras de la comisión de Donación y Trasplante del Hospital Universitario del Vinalopó, que ha añadido que “la implicación de los profesionales y la generosidad de las familias donantes nos permiten seguir ampliando las oportunidades de trasplante y contribuir de forma decisiva a salvar vidas en nuestra comunidad”.