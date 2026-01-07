Héctor Díez: "Vamos a recuperar la política para gestionar lo que de verdad importa y no las luces y el ornato"

La renuncia al acta de concejal del exalcalde Carlos González y su anuncio de abandonar la política activa, ha acelerado la elección de Héctor Díez como candidato a la alcaldía de Elche para las elecciones municipales de 2027. En esta entrevista, Díez deja claras las bases de su trabajo para este 2026 desde su nueva responsabilidad en el PSOE y pone el foco en aportar soluciones para el problema de la vivienda, volver a humanizar la política desde el diálogo y eviatr que la gestión municipal se centre en lo que califica de "organizar eventos que solo buscan el populismo y el ornato pero no dan respuestas a las necesidades reales de los vecinos y vecinas de Elche".