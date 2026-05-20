No habrá pantalla gigante en la Plaça de Baix para el Girona-Elche

No habrá pantalla gigante en la Plaça de Baix para el decisivo Girona-Elche, a pesar del anuncio del pasado martes. La Liga prohíbe la instalación de la misma, a pesar de que el encuentro se va a retransmitir en abierto por Teledeporte. Desde la patronal de clubes han comunicado al Ayuntamiento que la normativa vigente en materia de derechos audiovisuales exige una autorización específica para la exhibición pública de partidos mediante pantallas gigantes.

Una situación muy parecida ha ocurrido en A Coruña. El Ayuntamiento del municipio gallego, a través de su alcaldesa, solicitó la instalación de una pantalla gigante en un punto de la ciudad para seguir el duelo que puede devolver al Deportivo a Primera División. La Liga remitió un escrito a la alcaldesa negándole la instalación.

La Liga recuerda que, en virtud de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, "ostenta las facultades exclusivas de explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División".

Desde el Ayuntamiento han defendido que se habían realizado las gestiones necesarias para habilitar la Plaça de Baix como punto de encuentro para la afición del Elche. Además, han asegurado que la decisión "priva a miles de aficionados de la posibilidad de vivir juntos una cita deportiva de especial relevancia para la ciudad".

Los bares y establecimientos hosteleros, gracias a un decreto, podrán ofrecer el encuentro en sus espacios exteriores.