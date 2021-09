"Me gustaría llegar a ser jugador profesional de golf"

Mario Atienza Denis es una de las firmes promesas del mundo del golf. A sus 15 años, es un apasionado de este deporte y no hay día en el que no acuda a las instalaciones de Alenda Golf para entrenarse y seguir mejorando con la ilusión de convertirse en profesional algún día: "Me gustaría dedicarme al golf, hasta donde llegue, y si no consigo ser profesional, al menos poder ser profesor y mantener el contacto con lo que más gusta".

Atienza se impuso con enorme autoridad en la séptima edición del Torneo de Golf Onda Cero Elche-Traumatología Soler. Allí se dieron cita unos 110 deportistas, entre los que el joven jugador agostense superó con claridad a sus rivales, con una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par, y once menos que el segundo, que sumó 79 golpes.

Su ilusión pasa por preparar los campeonatos Sub-18 y Sub-19 que se presentan por delante y lo hace con las mayores aspiraciones posibles.