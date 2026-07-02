El Grado de Medicina llega también a la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche

La Universidad CEU Cardenal Herrera también va a ofrecer en septiembre el Grado en Medicina en su campus de Elche, que va a pasar a ser también sede de los estudios de esa titulación que la universidad privada tiene ya en València y en Castellón.

El CEU de Elche contará a partir del curso 2026-2027 de un grupo de ese Grado de Medicina ya existente, que tendrá capacidad para 55 estudiantes.

Las clases comenzarán a finales de septiembre y en Elche se repartirán entre las sedes de la Universidad Cardenal Herrera CEU de la plaza Reyes Católicos y en nueva del Capitolio.

Así lo ha confirmado el CEU ilicitano en un comunicado en el que también detalla que la implantación de Medicina en Elche no supone la creación de un título oficial diferente, sino la ampliación a una nueva sede del Grado en Medicina que la institución ya tiene autorizado. Por ello, los estudios en Elche mantendrán la duración, la estructura académica y los objetivos formativos de la titulación que ya están en los campus de València y Castellón. Esto es: seis cursos y 360 créditos ECTS, con una progresión desde las ciencias básicas hasta las materias clínicas, la formación práctica y las competencias necesarias para el posterior acceso a la formación sanitaria especializada.

Para el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, la apertura del grado representa un nuevo paso en la evolución del campus ilicitano: “La puesta en marcha de Medicina constituye un hito de madurez académica y científica para nuestro campus y para un proyecto universitario que lleva más de treinta años creciendo junto a Elche”, ha afirmado Marín que ha destacado que “no se trata únicamente de incorporar una titulación, sino de ampliar nuestra capacidad para formar profesionales sanitarios y contribuir, desde la docencia y la investigación, a las necesidades de la sociedad”.

Por otro lado, a juicio del vicerrector del campus de Elche, Álvaro Antón, la del grupo de estudiantes de Medicina responde a un crecimiento planificado de la oferta sanitaria y de los recursos necesarios para impartirla.

Antón ha defendido que el grado permitirá consolidar el área de Salud del campus y generar nuevas posibilidades de colaboración entre titulaciones, especialmente en ámbitos como la simulación clínica, la atención al paciente y el trabajo interdisciplinar.

Centro Avanzado de Simulación

La llegada de Medicina al CEU de Elche vendrá acompañada de la creación de un Centro Avanzado de Simulación, que será un recurso que permitirá recrear situaciones clínicas en entornos controlados para que los estudiantes puedan entrenar procedimientos, comunicación con pacientes y familiares, razonamiento clínico, toma de decisiones y trabajo en equipo antes de trasladar esas competencias a la práctica asistencial.

Ese nuevo centro podrá acoger actividades conjuntas con estudiantes de Enfermería, Fisioterapia y Odontología, que son titulaciones ya implantadas en el CEU de Elche.