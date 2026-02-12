El gobierno local del PP y Vox en Elche acuerda pedir la protección de las casas de El Pinet y La Marina

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha acordado en su reunión de hoy solicitar a la Generalitat Valenciana el inicio del expediente para la declaración de las casas que hay a pie de playa en El Pinet y La Marina como núcleo urbano de especial valor etnológico.

La iniciativa busca otorgar a esas edificaciones una protección que evite que puedan ser destruidas.

Además, el gobierno local del PP y Vox ha dado luz verde a una modificación puntual del Plan General de Elche para incorporar la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías en el catálogo municipal de bienes protegidos, bajo la figura de Bien de Relevancia Local.

Pabellón y de La Hoya y convenios

La Junta de Gobierno Local ha aprobado dar el nombre de Juan Carlos Cano al pabellón municipal de la pedanía de La Hoya, haciendo con ello realidad una petición de la Junta de Distrito en la que se integra la pedanía ilicitana.

La suscripción de convenios con la Asociación de Protección y Ayuda al Ex-Alcohólico de Elche para desarrollar un programa de apoyo a la inclusión social y con la Universidad Miguel Hernández de Elche para el desarrollo de las ‘Aulas Universitarias de la Experiencia’ han sido otros de los asuntos abordado en la Junta de Gobierno Local en la que se ha aprobado solicitar una subvención para llevar a cabo este año el proyecto de voluntariado europeo.