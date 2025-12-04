El Girona llegará a Elche eliminado por un Primera RFEF

Este domingo Elche y Girona jugarán un partido clave por la permanencia en Primera División. La semana, con Copa del Rey por medio, parece que no le ha sentado bien a ninguno de los dos... aunque el cuadro franjiverde, al menos, hizo los deberes. Solventó la papeleta en la prórroga en Quintanar del Rey. Los de Míchel fueron eliminados.

El Girona quedó apeado por un equipo de Primera RFEF. El Ourense le ganó en tierras gallegas y dejó muy mal sabor de boca entre la expedición catalana. Para más inri, el técnico madrileño apostó por algunos titulares en el once: Gazzaniga, Vitor Reis, Hugo Rincón o Alejandro Francés.

El Elche tampoco regresó de Quintanar del Rey con buenas sensaciones. Un Segunda RFEF tuvo contra las cuerdas a los de Eder Sarabia, pero evitaron el 'sonrojo' con un gol de Héctor Fort en el minuto 117. Ali Hoary adelantó al cuadro ilicitano nada más arrancar el segundo acto, pero un error grosero de Dituro propició el empate manchego.

Para el Girona fue un mazazo, puesto que en Liga había enderezado el rumbo y se encuentra cerca de abandonar la zona roja. Ha logrados dos empates de prestigio en las dos últimas jornadas, ante Real Betis y Real Madrid. También le ganó hace unas semanas al Alavés en Montilivi.

El Elche estará en el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey y, a priori, apunta a tener un rival de Primera RFEF. También podría darse el caso de visitar a un Segunda División. Ahora toca pensar en la Liga y en reencontrarse con el triunfo más de dos meses después para volver a coger más distancia con el descenso.