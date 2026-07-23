La Generalitat pre adjudica el nuevo contrato de gestión de la residencia de mayores de Altabix de Elche

La Conselleria de Servicios Sociales ha formulado la propuesta de adjudicación del nuevo contrato para la gestión de la residencia pública de la tercera edad de Altabix de Elche, un trámite previo a la adjudicación definitiva que permitirá renovar el servicio con un incremento del 40 % de la inversión destinada al centro.

La propuesta contempla un presupuesto base anual de 4,6 millones de euros, frente al contrato actual, y una inversión máxima prevista de 14,1 millones de euros durante los tres años de duración del contrato. Además, el acuerdo podrá prorrogarse hasta dos años más, lo que elevaría la inversión total hasta los 22,6 millones de euros.

El contrato mantiene las 136 plazas públicas del centro, de las que 116 corresponden a residencia y 20 a centro de día, e incorpora un refuerzo de los recursos humanos, con una previsión media de 73,6 trabajadores para mejorar la atención que reciben los usuarios.

La concejala de Infancia, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Elche, Aurora Rodil, ha mostrado su satisfacción por este avance en el procedimiento y ha señalado que “estamos muy contentos por los familiares y por los usuarios de la residencia de Altabix, porque esta propuesta supone un paso muy importante para garantizar una mejor atención”.

Rodil ha destacado que “este es el resultado de un trabajo de todos durante muchos años, en el que distintas administraciones y muchas personas han trabajado para que la residencia cuente con un contrato acorde a las necesidades actuales”.

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo económico que supone el nuevo contrato al señalar que “el incremento del 40% de la inversión permitirá ofrecer un mejor servicio, con más recursos y una atención de mayor calidad para nuestros mayores”.

La financiación del contrato corresponde íntegramente a la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana y la oferta propuesta establece un importe de 92,40 euros por plaza y día.

El Ayuntamiento de Elche ha valorado muy positivamente este paso administrativo y confía en que el procedimiento culmine en las próximas semanas con la adjudicación definitiva del contrato, permitiendo poner en marcha cuanto antes las mejoras previstas para la residencia de mayores de Altabix.