La Generalitat avanza en la tramitación del PIA para la nueva planta de vehículos aeroespaciales en Elche de PLD Space

La Generalitat Valenciana ha informado este jueves de la exposición pública de la posible declaración como Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del proyecto de construcción de la nueva planta de vehículos aeroespaciales proyectada en la partida Les Vallongues de Elche por la empresa ilicitana PLD Space.

El director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, ha avanzado que el expediente permanecerá en información pública durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Durante este periodo, cualquier persona física o jurídica podrá presentar las alegaciones que considere oportunas.

El paso administrativo que ha dado el gobierno autonómico llega después de que el pasado mes de marzo el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, firmase un acuerdo de intenciones con la compañía aeroespacial para cooperar en la construcción de una factoría en Elche para la producción de vehículos lanzadores orbitales, de cohetes.

Una vez finalizado el mes se iniciará una nueva fase con un plazo de tres meses para emitir los informes técnicos y jurídicos y elevar el proyecto al pleno del Consell para su declaración como PIA.

Así, se avanza en un procedimiento ordenado, garantista, pero también ágil después de que la pasada legislatura estuviese bloqueado con el objetivo de que después del verano el PIA pueda ir al pleno del Consell”, ha destacado el director general Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental.