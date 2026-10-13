Futurmoda reúne en Elche a 171 empresas del sector de componentes para el calzado

El sector de componentes para el calzado se prepara para vivir mañana y el jueves una nueva edición de Futurmoda, que va a tener lugar en el Pabellón II de IFA-Fira Alacant y en la que se van a presentar las colecciones de las empresas de componentes para el calzado de la temporada otoño-invierno 2027/2028.

El certamen cumple su edición número 56 y va a reunir a 171 empresas. Los expositores van a ocupar una superficie expositiva de en torno a 9.000 metros cuadrados.

El carácter internacional de la cita de referencia en España del conjunto del sector de componentes para el calzado queda plasmado en el hecho de que el 44 % de las firmas participantes son extranjeras.

En ese apartado internacional, entre otros países, habrá empresas de Italia, Portugal, Francia, China, Turquía, Taiwán e India.

Asimismo, diez de las firmas participantes se estrenan en la feria.

Desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, entidad que promueve la feria, se estima que pueden visitar la misma más de 4.000 profesionales del sector.

El director general de la Patronal del sector de componentes para el calzado Álvaro Sánchez ha destacado que en el Foro de Expertos programados en el marco de la feria se van a abordar este año “los problemas que afectan al sector, como la caída de la producción”.

Por otro lado, Samuel Ruiz, concejal de Promoción Económica, ha puesto en valor el “compromiso” del Ayuntamiento con el tejido industrial local, que es una situación que un año más ha quedado visibilizada con la firma de un convenio destinado a respaldar el certamen, dinamizar el clúster de componentes e impulsar la proyección internacional de las empresas ilicitanas.

La feria Futurmoda va a ser inaugurada mañana al mediodía por Nuria Aymerich Rocavert, comisionada especial para la Competitividad Industrial y de la PYME del Ministerio de Industria y Turismo.