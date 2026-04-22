La Fiscalía Superior archiva la denuncia del PSPV contra el conseller de Sanidad por trato de favor a Ribera Salud en el Hospital del Vinalopó de Elche

La Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha archivado la denuncia presentada por el PSPV-PSOE contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por presunto trato de favor al grupo sanitario Ribera Salud por, entre otras cuestiones, la aprobación de la prórroga de cinco años para la gestión del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche.

La Fiscalía Superior, que es la competente por razón de aforamiento del conseller denunciado, ha archivado las diligencias de investigación "sin perjuicio de su posible reconducción por vía judicial".

Los socialistas valencianos denunciaron ante el fiscal a Marciano Gómez por siete delitos: negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación y omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat Valenciana.

La denuncia afectaba tanto al conseller como a la directora financiera del grupo Ribera Salud, que es familiar suyo, y a su hermano, gerente de una clínica privada.

Esa denuncia apuntaba a un presunto trato de favor hacia el grupo sanitario por la aprobación de la prórroga de cinco años para la gestión del Hospital del Vinalopó y de las liquidaciones "en condiciones económicas ventajosas", según sostenían los socialistas, que permitieron la compra de una clínica privada.