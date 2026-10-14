Finales de 2027, horizonte en Elche para el inicio de la construcción de viviendas para alquiler del ‘Plan Casa Fácil 2’

El Ayuntamiento de Elche avanza en el impulso del bautizado como ‘Plan Casa Fácil 2’, que dotará al municipio con no menos de 1.161 viviendas en régimen de alquiler asequible.

Como horizonte del inicio de las obras de los primeros edificios se baraja finales del próximo año.

Los inmuebles serán construidos en seis parcelas de titularidad pública que en la actualidad tienen usos educativo-cultural, deportivo-recreativo y asistencial, por lo que se va a activar el procedimiento administrativo para la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana dirigido a que los terrenos pasen a tener uso residencial y, con ello, puedan destinarse a viviendas.

Las parcelas en las que se va a actuar en ese sentido están en entornos como las inmediaciones de Travalón, cercanías del centro comercial L’Aljub, del Hospital Universitario del Vinalopó, en el barrio del Plá, en los alrededores del estadio de fútbol, concretamente en la calle Antonio Valero Agulló, y en el acceso a la ciudad desde la carretera de El Altet.

La promoción con más pisos, hasta 457, estará en la zona del Hospital del Vinalopó, concretamente en una parcela que se reservaba para la creación de una instalación del Instituto Valenciano de Servicios Sociales, pero cuyo periodo de reserva ha expirado sin que la Generalitat Valenciana haya proyectado esa instalación. De hecho, el primer paso para edificar en ese terreno se va a dar pasado mañana cuando la Junta de Gobierno Local va a aprobar reclamar al gobierno valenciano la reversión a manos municipales del uso de la parcela.

Así lo ha avanzado el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), que ha explicado que las viviendas de promoción pública cuya construcción se proyecta van a ser en régimen de alquiler porque la legislación vigente obliga a que sea así cuando en las parcelas afectadas por la iniciativa se acomete un cambio de calificación de su uso inicial.

También fija la ley que a esas viviendas accedan jóvenes de menos de 35 años de edad en el momento de la adjudicación de los pisos.

Viviendas con una superficie media de 70 metros cuadrados

Las viviendas en alquiler asequible para jóvenes tendrán una media de 70 metros cuadrados de superficie, si bien en estos momentos aún no está decidido ni el precio de renta, que estará topado y por debajo del valor de mercado, ni la tipología de los pisos.

El impulso del ‘Plan Casa Fácil 2’ se suma a la primera edición de la misma iniciativa que va a dotar 240 viviendas en régimen de propiedad y de alquiler.

Para el gobierno local del PP y Vox, ambas ediciones del plan ‘Casa Fácil’ ayudan a contrarrestar, dicen la formación las dos formaciones políticas, “la inacción” que en materia de vivienda se ha tenido en la ciudad desde hace años.

La construcción de las viviendas contempladas en el ‘Plan Casa Fácil 2’ correrán a cargo tanto de la empresa municipal Pimesa como de la colaboración público-privada.