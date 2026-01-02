El fin de semana advierte en Elche, Crevillent y Santa Pola lo que puede ocurrir el lunes: podría ser día de paraguas

El primer fin de semana de 2026 llega a la comarca del Baix Vinalopó con la previsión meteorológica de cielo muy nuboso y posibilidad de lluvia tanto el sábado como el domingo.

Mañana sábado será un día muy nuboso en el que no se descarta que pueda registrarse alguna lluvia débil de cara a la noche.

La temperatura máxima será en Elche, Crevillent y Santa Pola de en torno a 16 grados centígrados.

El domingo las temperaturas descenderán, quedándose entre los 13 y 14 grados, al tiempo que aumentará la posibilidad de precipitaciones, que en principio serán débiles y más probables por la tarde.

En el último día de la semana también aumentará el viento, que será de componente noreste y que a partir de la tarde vendrá con ráfagas que pueden superará los 50 kilómetros por hora.

Avance para el lunes y para el día de Reyes

De cara al próximo lunes, jornada del 5 de enero y con ello de la celebración de las cabalgatas de los Reyes Magos, la previsión meteorológica apunta en principio a un día muy lluvioso durante toda la jornada y con temperaturas en descenso claro con la llegada de una masa de aire polar.

El termómetro en los tres municipios del Baix Vinalopó rondará los 10 grados en los valores máximos.

Las lluvias del primer día de la próxima semana podrían ser moderadas y persistentes, así como que al final de la jornada podrían ser de nieve en cotas de apenas los 300-400 metros.

El día de Reyes, el martes 6 de enero, será una jornada muy fría, con algunas nubes a primeras horas, si bien conforme avance la jornada el cielo tenderá a despejarse.

Cielo nuboso, pero sin lluvia este viernes

El cielo se nubla de nuevo este viernes. El segundo día de 2026 se presenta con una previsión meteorológica marcada por los efectos de la borrasca ‘Francis’, que ayer comenzó a traer nubosidad al cielo de la comarca del Medio Vinalopó.

La jornada de este viernes, día 2 de enero de 2026, se prevé una jornada sin lluvia, con paso de nubes altas, pocos cambios en las temperaturas y viento flojo o en calma.

El termómetro va a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola temperaturas máximas de 15 grados.