Lucía, la primera niña en nacer en 2026 en el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche

El primer nacimiento del recién estrenado año 2026 en el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche se ha registrado este jueves, día 1 de enero, a las 15:01 horas.

Ha sido una niña a la que sus padres han dado el nombre de Lucía y pesó al nacer 3,385 kilos.

Tanto la madre como el bebé se recuperan en el centro hospitalario del parto.

Más de 2.200 nacimientos en once meses de 2025

Elche ha dejado atrás un año 2025 en el que, en sus primeros once meses, de enero a noviembre, se registraron 2.204 nacimientos en los hospitales del municipio ilicitano.

En el Hospital Universitario del Vinalopó se atendieron 1.158 nacimientos y en el Hospital General Universitario fueron 1.046.

El primer bebé del año de la provincia nace en Alicante

En el conjunto de la provincia, el primer bebé de 2026 nació en el Hospital General Universitario ‘Dr. Balmis’ de Alicante. También fue una niña, que se llama Elena. El parto se produjo a las 02:00 horas de ayer y la pequeña pesó al nacer algo más de tres kilos.

Por otro lado, el primer nacimiento del año en el conjunto de la Comunitat Valenciana se ha vivido en el Hospital General Universitario de Castellón. Se llama Eleanor Sofía y ha pesado al nacer 2,975 kilos.

El parto tuvo lugar a las a las 00:06 horas de este jueves.