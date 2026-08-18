Los Puntos Violeta registran durante las fiestas de Elche 35 intervenciones y 6.332 atenciones

Durante las fiestas de Elche más de 6.300 personas han solicitado información o asesoramiento frente a posibles casos de acoso o violencia en los diferentes puntos violeta habilitados por el Ayuntamiento de Elche, lo que supone un incremento del 20% respecto al año 2025.

Este año se ha contado con tres Puntos Violeta fijos en la Barraca Municipal, situada en la Universidad Miguel Hernández, Barraca Jove y en el Racó de Ocio del Paseo de la Estación y dos puntos itinerantes en la zona de barracas y del centro.

Del 7 al 15 de agosto los tres puntos violeta fijos han llevado a cabo más de 4.600 atenciones, mientras que los dos puntos itinerantes han atendido a alrededor de 1.700 personas. En total la cifra exacta ha sido 6.332 atenciones, lo que supone un incremento de casi el 20% respecto a 2025, año en el que asistieron a 5.281 personas. El incremento en los puntos fijos ha sido de 900 atenciones y en el caso de los puntos itinerante el aumento ha sido de cerca de 200.

En cuanto a las actuaciones, este año se han realizado un total de 35 intervenciones, en las que se ha acompañado a chicas que se sentían en peligro, se ha ayudado a mujeres en estado de embriaguez que necesitaban atención sanitaria y se ha realizado acompañamiento en caso de agresión. La labor de los profesionales permitió la detención de un hombre por agredir a una mujer en el punto itinerante de la zona de barracas.

La edil del área, Caridad Martínez, ha destacado el acierto de la instalación del punto violeta fijo de la barraca municipal en el interior del recinto, lo que ha mejorado la accesibilidad y capacidad de atención. Además, ha señalado que “han sido unas fiestas sin incidentes importantes”.