Las fiestas de Santa Catalina de Pinoso, que se celebran en el barrio que lleva su nombre, conocidas popularmente como ‘la Festa de les Coves’, ya cuentan con el reconocimiento de fiesta de Interés Turístico Local.

Ayer se ratificó ese reconocimiento otorgado por la Generalitat Valenciana que es una distinción que pone en valor la singularidad y el arraigo de una celebración muy vinculada a la identidad y las tradiciones de Pinoso.

La antigüedad de las fiestas, documentadas al menos desde 1904, aunque existen testimonios que apuntan a un origen anterior; su arraigo vecinal y la singularidad de actos como el traslado de la imagen de Santa Catalina por las viviendas del barrio que lleva su nombre, son algunos de los aspectos valorados en el reconocimiento.

Día de Les Fogueres

Ya con ese reconocimiento, este viernes se está celebrando en la localidad de la comarca del Medio Vinalopó el día de Les Fogueres, que es la jornada central de las celebraciones dedicada al fuego, en la que vecinos, familias y peñas plantan decenas de hogueras en las calles y solares del conocido como barrio de las Cuevas.

En el barrio de Santa Catalina de Pinoso el día ha comenzado con disparo de cohetes y para las 18:30 horas se ha programado el ‘Concurso de Hogueras’, que está prohibido encenderlas antes de las 21:00 horas.

Una hoguera en las fiestas de Santa Catalina de Pinoso. | Ayuntamiento de Pinoso

A las 20:00 horas se ha el traslado de la imagen de Santa Catalina a su ermita.

A las 21:30 horas tendrá lugar el pasacalles por las hogueras y a las 01:00 horas de mañana sábado la cremà de la hoguera oficial en la plaza de San Fernando.

La celebración acabará de madrugada con la degustación toñas y chocolate.