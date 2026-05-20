Fice y Avecal promueven la creación de un Observatorio de Propiedad Intelectual del Calzado

La Federación de Industrias del Calzado Español (Fice) y la Asociación Valenciana de Calzado (Avecal) han promovido la puesta en marcha de un Observatorio de Propiedad Intelectual del Calzado (Opic).

Ese nuevo instrumento se ha impulsado al paraguas de la Fundación FICIA y con la colaboración también de la Comisión de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados de Elche.

El objetivo del Observatorio de Propiedad Intelectual del Calzado es proteger el valor diferencial del calzado español y favorecer una respuesta más coordinada frente a las copias y falsificaciones.

Desde las patronales zapateras Fice y Avecal se ha destacado que la iniciativa nace en un contexto en el que la agilidad y la especialización son esenciales para proteger la competitividad de las empresas. En este sentido, el sector está valorando positivamente las últimas actuaciones del Tribunal de Marca y Diseño de la Unión Europea de Alicante, que ha permitido incautar de forma inmediata más de 2.000 pares de calzado presuntamente falsificados, reforzando la capacidad de respuesta ágil frente a posibles copias.

El nuevo el Observatorio va a trabajar para impulsar informes, estudios y buenas prácticas que ayuden a las empresas, especialmente pymes, a proteger sus marcas, diseños y otros activos intangibles.

Como parte de esta labor, ya se ha elaborado una infografía con un protocolo de protección de diseños para facilitar a las empresas una respuesta más rápida y preventiva ante posibles infracciones.

Los agentes del sector calzado inciden en que en un mercado global marcado por la ultra fast-fashion y la proliferación de falsificaciones, “proteger el diseño es una cuestión estratégica para preservar el valor añadido, la reputación, el empleo y la capacidad innovadora del sector”.