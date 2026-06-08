El Festival de Cine Independente de Elche recibe este año más de 1.800 cortometrajes

La cuadragésima novena edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche ha registrado la participación de 1.822 cortometrajes procedentes de 63 países.

Las proyecciones de los trabajos sean seleccionados en la Sección Oficial tendrán lugar en el Hort del Xocolater y en la playa de Arenales del Sol entre el 10 y el 17 de julio, dos espacios "emblemáticos" que forman parte de la "identidad" del festival desde "hace décadas", según ha indicado la Fundación Mediterráneo en un comunicado.

Según se ha explicado desde la organización del certamen, que está promovida por la Fundación Mediterráneo, de los 1.822 cortometrajes inscritos, 1.328 proceden de España, mientras que el resto refleja una "amplia presencia internacional", con países como Brasil, con 74 obras; Argentina, con 64; Irán, con 42; Colombia, con 41, o México, con 36. En Europa, Italia contribuye con 25 proyecciones, Italia con 24 y Portugal con 21.

En total, el festival reúne producciones de 63 países, una cifra que sitúa a Elche como "punto de encuentro para cinematografías procedentes de Europa, América, Asia y África".

Asimismo, la categoría que ha registrado una mayor participación ha sido Autor Novel, con 747 cortometrajes inscritos, un dato que muestra "el atractivo del certamen entre las nuevas generaciones de cineastas". Le siguen las secciones de Ficción (663), Documental (236), Animación (105) y Fescurt-Comunitat Valenciana (71).

En este contexto, el presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha señalado que los datos de participación reflejan "la solidez y el reconocimiento internacional del Festival de Cine de Elche".

Además, Boyer ha subrayado que la "elevada" participación en la categoría de Autor Novel confirma que el Festival de Cine de Elche es "un espacio de referencia para los creadores que comienzan su trayectoria". "El certamen mantiene así una de las vocaciones que lo han definido desde sus orígenes: apoyar el cine independiente y contribuir al descubrimiento de nuevos talentos", ha concluido.

Por su parte, la directora de la entidad, Carmen Morales, ha resaltado que el Festival de Cine de Elche ha sabido construir "una personalidad propia dentro del panorama audiovisual español", con una "combinación entre apertura a nuevas cinematografías, apoyo a los jóvenes creadores y una estrecha vinculación con la ciudad y con espacios tan emblemáticos como el Hort del Xocolater", que "forma parte de su identidad", ha señalado Morales.

Premios

Además, los cortometrajes seleccionados optarán a siete premios oficiales con una dotación total de 15.500 euros, a los que se suman los galardones a Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Guion.

El Festival de Cine de Elche es certamen calificador para los Premios Goya, por lo que quedan automáticamente preseleccionadas las obras ganadoras en las categorías de Ficción, Documental y Animación, siempre que sean de nacionalidad española.

La decisión del jurado, compuesto por profesionales del sector audiovisual, se dará a conocer el 17 de julio durante la Gala de Clausura.

Cartel

De otro lado, la Fundación Mediterráneo ha hecho público el cartel de esta edición, obra del diseñador Manuel Estrada, Premio Nacional de Diseño y una de las figuras "más destacadas" del diseño gráfico español contemporáneo.

La imagen elegida establece "un diálogo directo entre el cine y uno de los elementos más característicos de la identidad del festival, el Palmeral de Elche".

Así, el cartel busca transformar los troncos de las palmeras en "tiras de fotogramas de película cinematográfica" para convertir el paisaje "emblemático" del Hort del Xocolater en "una metáfora visual del propio certamen".

Las hojas multicolores pretenden evocar, por su parte, "la diversidad de miradas, procedencias y lenguajes cinematográficos que cada año confluyen en el festival", así como "la pluralidad de actividades que integran su programación".