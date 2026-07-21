La feria Caravaning Alicante confirma las fechas de su edición de 2027

La feria Caravaning Alicante ha confirmado este martes que su trigésimo cuarta edición se va a celebrar en IFA- Fira Alacant los fines de semana del 5, 6 y 7, así como 12, 13 y 14 de febrero del próximo año.

El certamen repite el formato de dos fines de semana consecutivos que ha tenido en el presente año 2026 y se ha consolidado como la segunda feria más importante del sector a nivel nacional.

La organización de Caravaning Alicante proyecta de cara a la próxima edición continuar ampliando su espacio expositivo, así como que prepara una convocatoria con novedades en su programación: "Cada edición de Caravaning Alicante crece un poco más, y la de 2027 no va a ser una excepción. Vamos a seguir ampliando el espacio expositivo y trabajando en una programación con novedades que estamos seguros de que gustarán tanto a expositores como a visitantes”, ha afirmado José Cruz, gerente de Caravaning Alicante, que ha añadido que “el crecimiento del público nacional y el éxito de las Caravaning Talks confirman que vamos por el buen camino."

Caravaning Alicante de 2026. | Caravaning Alicante

Además, desde la organización del certamen se ha destacado que la edición de este año ha dejador “datos que refuerzan” la excelente y relevante trayectoria de la feria. En este sentido, se ha citado “un notable incremento del público nacional durante las jornadas de viernes, tradicionalmente dominadas por visitantes internacionales, y la buena acogida de las Caravaning Talks, el espacio de charlas y encuentros que se consolidó como uno de los grandes atractivos del certamen”.