La feria Caravaning Alicante confirma las fechas de su edición de 2027

La feria Caravaning Alicante ha confirmado este martes que su trigésimo cuarta edición se va a celebrar en IFA- Fira Alacant los fines de semana del 5, 6 y 7, así como 12, 13 y 14 de febrero del próximo año.
El certamen repite el formato de dos fines de semana consecutivos que ha tenido en el presente año 2026 y se ha consolidado como la segunda feria más importante del sector a nivel nacional.
La organización de Caravaning Alicante proyecta de cara a la próxima edición continuar ampliando su espacio expositivo, así como que prepara una convocatoria con novedades en su programación: "Cada edición de Caravaning Alicante crece un poco más, y la de 2027 no va a ser una excepción. Vamos a seguir ampliando el espacio expositivo y trabajando en una programación con novedades que estamos seguros de que gustarán tanto a expositores como a visitantes”, ha afirmado José Cruz, gerente de Caravaning Alicante, que ha añadido que “el crecimiento del público nacional y el éxito de las Caravaning Talks confirman que vamos por el buen camino."
Además, desde la organización del certamen se ha destacado que la edición de este año ha dejador “datos que refuerzan” la excelente y relevante trayectoria de la feria. En este sentido, se ha citado “un notable incremento del público nacional durante las jornadas de viernes, tradicionalmente dominadas por visitantes internacionales, y la buena acogida de las Caravaning Talks, el espacio de charlas y encuentros que se consolidó como uno de los grandes atractivos del certamen”.