COMERCIO Y HOSTELERÍA DE NOVELDA

Éxito de participación en la 9ª edición de la Nit Oberta de Novelda

Miles de noveldenses y visitantes han disfrutado de los actos programados para animar la Nit Oberta.

Onda Cero Elche

Elche |

Éxito de participación en la 9ª edición de la Nit Oberta de Novelda
Éxito de participación en la 9ª edición de la Nit Oberta de Novelda | Ayuntamiento de Novelda

Novelda ha vivido el pasado sábado una noche espectacular que llenó de vida las calles de la ciudad con miles de personas disfrutando de compras, tapas y animación hasta la madrugada.

Con música en directo, tapas, desfiles, promociones, talleres infantiles, hinchables y exhibiciones, la Nit Oberta se consolida como uno de los grandes eventos de referencia en Novelda, reuniendo a más de 700 personas implicadas en la organización y la participación de 106 establecimientos locales (32 de hostelería y 74 comercios).

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, junto al presidente de Comercios Asociados de Novelda, Chema Sánchez, y el concejal de Consumo Comercio y Mercado, Santi Sánchez, han destacado la suma de esfuerzos por parte de los comerciantes y hosteleros junto al ayuntamiento agradeciando “la confianza depositada en el evento por parte de los miles de visitantes y el ingente trabajo de los comercios y la hostelería local”.

Además, el alcalde ha manifestado que “este tipo de eventos refuerza la marca Novelda, una noche en la que la administración local, la hostelería, el comercio y la ciudadanía demuestran una gran unión”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer