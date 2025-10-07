Éxito de participación en la 9ª edición de la Nit Oberta de Novelda

Novelda ha vivido el pasado sábado una noche espectacular que llenó de vida las calles de la ciudad con miles de personas disfrutando de compras, tapas y animación hasta la madrugada.

Con música en directo, tapas, desfiles, promociones, talleres infantiles, hinchables y exhibiciones, la Nit Oberta se consolida como uno de los grandes eventos de referencia en Novelda, reuniendo a más de 700 personas implicadas en la organización y la participación de 106 establecimientos locales (32 de hostelería y 74 comercios).

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, junto al presidente de Comercios Asociados de Novelda, Chema Sánchez, y el concejal de Consumo Comercio y Mercado, Santi Sánchez, han destacado la suma de esfuerzos por parte de los comerciantes y hosteleros junto al ayuntamiento agradeciando “la confianza depositada en el evento por parte de los miles de visitantes y el ingente trabajo de los comercios y la hostelería local”.

Además, el alcalde ha manifestado que “este tipo de eventos refuerza la marca Novelda, una noche en la que la administración local, la hostelería, el comercio y la ciudadanía demuestran una gran unión”.