Un estudio de la UMH de Elche crea formulaciones para mejorar la resistencia del maíz y el tomate a la sequía y la salinidad

Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Bioingienería de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha desarrollado formulaciones para mejorar el crecimiento y la resistencia del cultivo de maíz y el tomate frente al estrés hídrico y el aumento de la salinidad de los suelos provocado por el cambio climático a raíz de la subida del nivel del mar.

Los investigadores de la UMH de Elche han desarrollado formulaciones bioestimulantes que combinan hongos beneficiosos, bacterias y extractos naturales de algas que mejoran el crecimiento y la resistencia tanto del maíz y como del tomate, que son especialmente sensibles a factores como la salinidad y la escasez hídrica reducen el rendimiento de los cultivos.

"Algunos de estos hongos beneficiosos también actúan como barrera natural contra las enfermedades y ayudan a las plantas a conservar agua y a mantener su crecimiento en condiciones adversas", ha explicado José Manuel Pérez, Catedrático de Genética de la UMH de Elche, que lidera el laboratorio de Genética de la Regeneración y el Desarrollo Reproductivo en Plantas.

Esos bioestimulantes son compuestos biológicos capaces de aumentar su funcionamiento fisiológico sin los problemas asociados a los fertilizantes industriales convencionales: “Muchos de esos microorganismos viven de forma natural dentro de las plantas sin dañarlas y establecen relaciones beneficiosas con ellas", ha afirmado el Catedrático de la universidad ilicitana.

Los resultados del estudio desarrollado por el personal investigador del Instituto de Bioingeniería de la UMH de Elche, que ha sido desarrollado con la colaboración de la empresa Atlántica Agrícola, han sido publicados en las revistas 'Pant Stress' y 'Pants', mostrando mejoras significativas en la biomasa, el contenido de agua, el desarrollo de las raíces y la supervivencia de las plantas.