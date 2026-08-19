Este miércoles llega viento de poniente y el termómetro se dispara a los 40 grados en Elche y Crevillent; en Santa Pola se alcanzará los 36

El repunte del calor va a ser la tónica general este miércoles.

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado la activación en el sur de la provincia de Alicante del aviso naranja por temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados centígrados.

Ese aviso se va a activar a las 13:00 horas y, en principio, se prolongará hasta las 20:59 horas.

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante tenemos una jornada soleada por la mañana y con llegada de nubes de cara a la tarde en la que el viento de poniente moderado va a disparar el termómetro por encima de los 40 grados en pedanías del oeste y suroeste de Elche, así como en el municipio de Crevillent.

El viento va a ser seco, con lo que el bochorno no será tan agudizado como en los días pasados.

Es probable que en el casco urbano de Elche se alcancen temperaturas máximas de 39 grados, mientras que en Santa Pola se llegará a los 36.

Además, la próxima madrugada va a ser tórrida. No se descarta incluso que la temperatura ronde incluso los 35 grados a medianoche.

Esos índices térmicos irán cediendo a partir de mañana jueves y de cara al fin de semana se espera un descenso muy claro de las temperaturas.