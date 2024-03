"Esta victoria nos permite seguir en el camino del sueño que perseguimos"

Renovación hasta 2027 y victoria: "Estoy muy contento. La celebración se dio así porque se había planeado otra cosa, que no se pudo realizar, y después se me propuso esta idea que salió genial".

Mejoría en juego y goles, pese a las críticas: "Desde el primer momento he sentido el cariño de todos: club, afición y compañeros. La gente que me rodea y yo sabíamos que, tarde o temprano, los goles iban a llegar y que lo único que no podía fallar era el trabajo".

Importancia de Beccacece en su evolución: "La verdad es que tiene un valor muy, muy, muy grande en este proceso de mejoría. Por eso, da igual el tiempo que me ponga, siempre le voy a dar todo, ofreciendo el máximo en el campo".

Ayuda externa para superar la presión psicológica y las críticas por no marcar: "He tenido que madurar psicológicamente muchísimo, aceptando las cosas como eran, trabajando, dejando que me ayudasen y aceptando consejos".

Resumen de la victoria ante el Albacete: "Ha sido un partido muy complicado porque marcábamos, nos marcaba, remontaban... El Albacete ha sido un equipo que nos ha exigido bastante, pero pudimos sacarlo adelante y los tres puntos se quedaron en casita. Esta victoria significa mucho para el equipo, para la ciudad y para la afición, porque permite seguir en el camino por el sueño".