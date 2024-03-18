Resultados de la agenda polideportiva en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-1 RAYO IBENSE
ATLÉTICO LEVANTE 0-1 ELCHE ILICITANO
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
RANERO 0-1 ELCHE
KELME 1-2 REAL MURCIA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
MÁLAGA 2-1 ELCHE
BALONMANO
EUROPEAN CUP (VUELTA DE CUARTOS DE FINAL)
WHC SKOPJE 18-37 ATTICGO CBM ELCHE
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
VOLEI VILLENA PETRER 0-3 CV GUAGUAS
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-1 CV PATERNA LICEO LEONÉS
BALONCESTO
LIGA EBA
EL LUCENTUM ALICANTE-CBI ELCHE SE JUGARÁ EL 4 DE ABRIL
JORGE JUAN NOVELDA 69-67 AD INFANTE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN CIUDAD DE ALCORCÓN 11-12 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 8-9 CN BADIA