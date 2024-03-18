16 y 17 de marzo

Resultados de la agenda polideportiva en Elche y las comarcas del Vinalopó

Victorias del Elche Ilicitano y Athletic Club Torrellano, además del pase a las semifinales del Atticgo Club Balonmano Elche en la EHH European Cup

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 18.03.2024 16:05

Iomar Vidal, delantero del Elche Ilicitano
Iomar Vidal, delantero del Elche Ilicitano | Elche CF

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-1 RAYO IBENSE

ATLÉTICO LEVANTE 0-1 ELCHE ILICITANO

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

RANERO 0-1 ELCHE

KELME 1-2 REAL MURCIA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

MÁLAGA 2-1 ELCHE

BALONMANO

EUROPEAN CUP (VUELTA DE CUARTOS DE FINAL)

WHC SKOPJE 18-37 ATTICGO CBM ELCHE

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

VOLEI VILLENA PETRER 0-3 CV GUAGUAS

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-1 CV PATERNA LICEO LEONÉS

BALONCESTO

LIGA EBA

EL LUCENTUM ALICANTE-CBI ELCHE SE JUGARÁ EL 4 DE ABRIL

JORGE JUAN NOVELDA 69-67 AD INFANTE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN CIUDAD DE ALCORCÓN 11-12 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 8-9 CN BADIA

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